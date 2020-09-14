Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко

https://static.news.ru/photo/67a1be68-f746-11ea-b4f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать, что будет, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержит власть. Он призвал не обсуждать эту тему.

Я бы в такие эвентуальные рассуждения не вдавался сейчас, не занимался бы этим, — цитирует его ТАСС.

Песков, отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Минска в условиях переменчивого настроения Лукашенко, отметил, что речь идёт об отношениях двух стран, а не лидеров. При этом он назвал Белоруссию ближайшим союзником России, братской и дружественной страной. Пресс-секретарь Путина также выразил надежду, что такое положение дел сохранится.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку со стороны российских властей на фоне беспорядков после выборов в республике.