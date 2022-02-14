Песков: отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о безопасности

Отказ Украины от вступления в НАТО помог бы формулированию значимого ответа на озабоченности России по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, соответствующее решение Киева было бы шагом к стабилизации обстановки в мире, сообщает ТАСС.

Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины от идеи вступления в НАТО. Это был бы шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности, — сказал представитель Песков.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире ВВС Radio 5 заявил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что послу необходимо будет объяснить, что именно он имел в виду.

Российская сторона получила письменный ответ от НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении НАТО на восток. По его мнению, позиция Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам.

Основные контуры ответа Москвы на реакцию Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы. Как отметил Песков, окончательно они будут сформулированы, когда это посчитает необходимым президент РФ Владимир Путин.