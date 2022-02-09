Песков осудил заявление Борреля об «авторитарных режимах» в России и Китае

В Кремле абсолютно не согласны со словами главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля про «авторитарные режимы» в РФ и Китае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, в ЕС не вправе давать такие оценки, сообщает РИА Новости.

Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своей системой устройства государства, — добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия с уважением относится к устройству других государств и не вмешивается во внутренние дела.

Ранее Боррель выразил мнение, что совместное заявление Китая и России может свидетельствовать о попытке создания альянса этих двух стран для противостояния демократии. Он добавил, что сейчас противостояние идёт не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами в России и Китае.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина прошла в Пекине 4 февраля. Переговоры длились почти четыре часа. По её итогам лидеры подписали совместное заявление о международных отношениях. Согласно документу, РФ и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран.