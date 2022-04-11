«Выходит за рамки»: Песков осудил санкции против российских СМИ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «неприемлемыми и незаконными» санкции, введённые против журналистов и владельцев российских СМИ. По его словам, подобные меры со стороны западных стран «непозволительны». Песков отметил, что ограничения «вряд ли повлияют на объективную редакционную линию» журналистов РФ, сообщает РИА Новости.

Как таковые санкции мы считаем неприемлемым и незаконными. Введение каких-то ограничений в адрес журналистов, представителей или руководителя СМИ мы считаем абсолютно непозволительными. Мы это самым решительным образом осуждаем. Это выходит за рамки любого понимания, — заявил Песков.

Ранее Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В частности, ограничительные меры были введены против главреда МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян.

Власти Австралии внесли в санкционный список Симоньян, режиссёра Тиграна Кеосаяна и ведущую телепрограммы «60 минут» Ольгу Скабееву. В общей сложности въезд в страну запрещён 22 россиянам, которых МИД Австралии назвал «прокремлёвскими пропагандистами».

Ранее власти Канады объявили о внесении в санкционный список физлиц из России. В частности, под санкции попали Симоньян, телеведущий Владимир Соловьёв, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

8 апреля Twitter заблокировал аккаунт Russia Today. Поводом для этого послужило сообщение об украинском военнопленном. Решение о блокировке уже обжаловано.

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) запретил вещание RT на территории страны из-за освещения российской спецоперации на Украине. Парламентарии обвинили телеканал в распространении недостоверной информации.