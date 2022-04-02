Песков: особый «ген» мешает Европе взаимовыгодно сосуществовать с Россией

Европейцы обладают особым «геном», который мешает им взаимовыгодно сосуществовать с Россией, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что даже в этих условиях можно друг к другу привыкнуть.

У европейцев есть какой-то ген, который всё-таки мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли ещё что-то. Но у них это присутствует, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что можно научиться и с этой лишней хромосомой жить и привыкнуть друг к другу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит быть открытой к сотрудничеству с любыми странами, однако инициировать налаживание отношений с Западом она не будет. По его словам, Москва посмотрит, как западные страны будут выходить из того тупика, в который сами себя загнали.

Министр подчеркнул, что поведение Запада не показало его надёжность «ни как части света, где генерируются основные валюты, ни как партнёров по экономике, ни как стран, где можно хранить золотовалютные резервы».