Песков опроверг заявление США, что Мариуполь находится под контролем ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Мариуполь контролируется бойцами Украины. Он предложил брать в расчёт только ту информацию, которую вчера доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

В этих заявлениях нет и доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которую вчера докладывал министр Шойгу на встрече с Путиным, — заявил пресс-секретарь.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Прайс назвал дезинформацией заявление Шойгу о том, что городская часть Мариуполя занята российской армией. Представитель Госдепа выразил уверенность в том, что украинские силы всё ещё удерживают город.

В четверг, 21 апреля, Шойгу в ходе встречи в Кремле доложил Путину, что городская часть Мариуполя занята российскими войсками. Оставшиеся же украинские военные заблокированы в промзоне комбината «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм завода и заблокировать там украинских военных.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь перешёл под контроль совместной группировки российских военных и сил ДНР. Он отметил, что город был зачищен от «националистов, бандеровцев и шайтанов». Более двух тысяч украинских боевиков были полностью заблокированы на территории завода «Азовсталь».