Песков опроверг деятельность России по присоединению Южной Осетии

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не проводит никакой работы о присоединении Южной Осетии. По его словам, референдум в республике лишь отражает настроения, пишет ТАСС.

Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики, — сказал Песков, комментируя решение действующего президента республики Анатолия Бибилова провести 17 июля соответствующий референдум.

Однако, отметил Песков, никакой деятельности в плане России в данном случае не ведётся.

Ранее сообщалось, что проигравший на выборах президент Южной Осетии Анатолий Бибилов своим указом резко изменил внутриполитическую повестку в республике и привлёк к ней широкое внимание. Вместо детального разбора неудачных для него президентских выборов и анализа ошибок пятилетнего курса южные осетины продолжают горячо обсуждать тему намеченного на 17 июля референдума о вхождении в состав РФ.