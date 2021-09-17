Песков оценил возможность участия Путина в заседании Генассамблеи ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил участия Владимира Путина в заседании Генассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) в каком-либо формате, хотя пока в планах этого нет. Об этом сообщает ТАСС.

Но, собственно, там же быстро разные инициативы появляются, поэтому я бы ничего не исключал, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

76-я сессия Генассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке 15 сентября. Известно, что участникам предстоит утвердить повестку дня и новый состав рабочих органов. Первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер.

Ранее Путин признался, что десятки людей из его окружения заболели коронавирусом. Он добавил, что проведёт в режиме самоизоляции несколько дней после контакта с одним из инфицированных. В четверг, 16 сентября, российский лидер принял участие в режиме видеоконференции в саммите лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).