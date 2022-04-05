Песков оценил возможность новых санкций со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о возможности новых санкций со стороны США, передаёт ТАСС. По его словам, американцы вряд ли откажутся от санкционной практики в отношении России.

Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики, — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что США готовятся рассмотреть пакет новых антироссийских санкций из-за событий в городе Буче Киевской области. По сведениям The Washington Post, в американской администрации уже обсудили принятие более жёстких ответных мер, однако пока окончательное решение не принято.

Масштаб вероятных ограничений пока ещё неясен. Однако на фоне этого, по мнению высокопоставленных представителей американских властей, под санкции могут попасть те страны, которые продолжают вести торговлю с Россией. Кроме того, ограничения могут коснуться тех секторов российской экономики, по которым «не был нанесён удар». Речь может идти о горнодобывающей отрасли, транспортному и финансовому сектору. Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что США продолжат «усиливать давление», пока Москва «не смягчит свою позицию» относительно Украины.