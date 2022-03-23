Песков оценил возможность исключения России из G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный выход России из G20 по-разному оценивается членами объединения. По его словам, которые приводит ТАСС, США оказывают неприкрытое давление на все страны с целью противодействия России, однако ему поддаются далеко не все государства многостороннего формата.

Понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны, но, как мы видим, всё-таки целый ряд государств предпочитают придерживаться своей независимой, суверенной точки зрения​, — отметил представитель Кремля.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом изучает с союзниками возможность исключения России из «Большой двадцатки». Он отметил, что Москва теперь не может, как раньше, вести бизнес в международных институтах и в международном сообществе, и уточнил, что США намерены проконсультироваться с союзниками и партнёрами в этих институтах, прежде чем делать какие-либо дальнейшие заявления.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что G20 остаётся главным форумом международного экономического сотрудничества и Россия является его важным членом. Кроме этого, он отметил, что ни США, ни любое другое государство не обладают полномочиями «выкидывать» другую страну из «Большой двадцатки».