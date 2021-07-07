Песков оценил слова о заходе британских кораблей в «воды Украины»

Слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба о новых заходах британских кораблей в «воды Украины» вызывают обеспокоенность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Россия каждый раз будет принимать меры при нарушении госграницы британскими кораблями. В этом случае Москва задействует весь дипломатический инструментарий.

И президент России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, — подытожил Песков.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские корабли продолжат совершать проходы через «украинские воды». Подобным образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал инцидент 23 июня с британским эсминцем Defender, который вторгся в территориальные воды России. По его мнению, судно следовало по кратчайшему прямому международно признанному маршруту.