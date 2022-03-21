Песков оценил реакцию Москвы на вмешательство НАТО в события на Украине

Москва отнесётся негативно к вмешательству любой страны НАТО в ситуацию на Украине, включая «миротворческие миссии», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, президент РФ Владимир Путин предупреждал об этом ещё до начала спецоперации на Украине в обращении 22 февраля.

Достаточно просто ещё раз перечитать, особенно тот момент, где он говорил о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции, — сказал Песков.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи.

Немецкие власти выступили против этого предложения. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что военные НАТО не будут отправлены на Украину, что уже не раз озвучивалось.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Польши демагогией. По его мнению, в этом случае основной состав миротворческих сил НАТО будет состоять из поляков, которые возьмут под свой контроль западную часть Украины, включая Львов, и останутся там на долгое время.