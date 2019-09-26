https://static.news.ru/photo/3c61bdbc-e044-11e9-837f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вопрос о миротворцах в Донбассе должны решать участники конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на предложение белорусского лидера Александра Лукашенко, направленное на взятие под контроль участка украино-российской границы.

Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашённые республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение, — отметил Песков.

По его словам, также следует обратить внимание, что такой пункт отсутствует в тексте Минских соглашений, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее Лукашенко заявил, что конфликт в Донбассе необходимо решать не с помощью формул, предложенных европейцами, а силами трёх славянских народов — русского, украинского и белорусского.