Песков оценил отношения России и Турции

Отношения между Россией и Турцией являются примером сотрудничества со странами, которые входят в блок НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Турция — страна НАТО, но наши отношения являются примером того, что даже с членами НАТО можно и нужно выстраивать партнерские отношения, — рассказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, отношения с Анкарой являются стабилизирующими для нашего региона.

Песков добавил, что в этом военном блоке установлена непререкаемая дисциплина, которая выстроена на вертикали, наверху которой находятся США. При этом отношения между Анкарой и Москвой показывают, что страны — члены Альянса могут сохранять суверенность и занимать ответственную позицию по вопросам региональной безопасности.

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно проводят телефонные переговоры, где обсуждают международную повестку и сотрудничество между странами.

17 июня Эрдоган заявил о намерениях провести встречу с Путиным. На ней может быть поднята тема проекта Зангезурского коридора. Турецкий лидер считает, что Москва поможет Баку и Анкаре в его реализации. Он подчеркнул, что с российской стороны нет разногласий или попыток отложить этот проект.