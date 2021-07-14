Песков объяснил паузу в работе «нормандского формата»

Пауза в работе «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе возникла из-за невыполнения Украиной ранее достигнутых договорённостей и Минских соглашений в целом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что в настоящее время предпринимаются попытки наладить работу.

К сожалению, комплекс минских договорённостей не выполняется украинской стороной. Наверное, это главная причина тому замедлению в этом процессе, который произошёл, — сказал представитель Кремля.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность создания ещё одного формата по урегулированию ситуации в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским». Он считает, что в рамках «нормандского формата» идёт пробуксовка.