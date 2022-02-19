Песков обвинил Запад в нагнетании напряжённости в ситуации вокруг Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заявления Запада о существующих планах России по вторжению на Украину ведут к увеличению напряжённости, передаёт телеканал «Россия 1». По его словам, глава государства Владимир Путин на такие публикации не обращает внимания, но в сложившейся обстановке в Донбассе любая провокация может привести к непоправимым последствиям.

Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведёт к нагнетанию напряжённости, — отметил он.

Песков добавил, что когда напряжённость нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любое незапланированное происшествие или мелкая провокация может привести к «непоправимым последствиям».

Он также заявил, что Россия на протяжении всей своей истории «никогда ни на кого не нападала», поэтому это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война».

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о гибели двух мирных граждан в результате «атаки украинских военных». Среди ополченцев потерь нет, силы ВСУ были отброшены на ранее занимаемые позиции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас всё складывается так, как он и предсказывал — есть «фабрикация провокаций», которые затем будут использовать как оправдание для российского вмешательства в Донбасс и шире.

До этого президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.