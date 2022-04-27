«Об этом нет речи»: Песков об обмене Медведчука на украинских военных Песков: речи об обмене Медведчука на украинских военных не ведётся

Виктор Медведчук / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

На данный момент возможность обмена украинского политика Виктора Медведчука на военнопленных не рассматривается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Ранее задержанный СБУ Медведчук обратился к президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на «защитников Мариуполя».

Речи об обмене украинского политика Виктора Медведчука на военнопленных не ведётся, — сказал представитель Кремля.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудниками СБУ был задержан Виктор Медведчук. Зеленский поздравил сотрудников ведомства с проделанной работой и пообещал опубликовать детали операции. К посту украинский лидер приложил фотографию политика в наручниках и форме ВСУ.

После задержания Медведчука суд наложил арест на 154 объекта движимого и недвижимого имущества, принадлежащих ему и его жене Оксане Марченко. Кроме того, арестованы доли супругов в уставных капиталах в 25 компаниях.