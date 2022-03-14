Песков о словах Кулебы: сомневаюсь в профпригодности украинского министра

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения в профпригодности главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передаёт РИА Новости. Ранее министр выступил за устранение президента России Владимира Путина, что, по словам Кулебы, остановит спецоперацию ВС РФ.

Заявления Кулебы про Путина вызывают сомнения в профпригодности украинского министра, — сказал Песков.

Кулеба в видеообращении на английском языке заявил, что устранения российского президента будет достаточно для того, чтобы остановить военную спецоперацию на Украине. Он также сказал, что Путин — это не просто один человек, а целая политическая система.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал трудным очередной раунд переговоров с Россией, который стартовал 14 марта в онлайн-формате. На них стороны должны обсудить прекращение огня, oтвод войск и гарантии безопасности.

Накануне Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ.