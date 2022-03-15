Песков о переговорах с Украиной: позитивен сам факт их продолжения

Переговоры России и Украины ведутся по видеосвязи, и сам факт их продолжения является позитивным сигналом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он отметил, что российская сторона предоставит общественности результаты переговоров тогда, когда будут достигнуты конкретные договорённости.

Работа между двумя делегациями ведётся в рамках видеоконференции. Работа сложная. В данном случае позитивным является сам факт продолжение этой работы. Давать прогнозы пока не хотим. Дождёмся ощутимых результатов, о которых можно будет рассказать общественности, — сказал Песков.

Помощник президента Украины Алексей Арестович ранее сообщил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто не позднее мая текущего года. По его мнению, при наилучшем развитии ситуации это может произойти уже в течение одной-двух недель.

Депутат Госдумы Александр Бородай в свою очередь отметил, что Арестович делает много прогнозов, большинство из которых не сбывается. Говоря о переговорах между Россией и Украиной, он подчеркнул, что со стороны Киева «не с кем и не о чем» договариваться.

Текущий раунд переговоров России и Украины проходит в видеоформате. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк перечислил основные темы обсуждения: по его словам, это вопросы мира, прекращения огня, немедленного отвода всех войск и гарантий безопасности.

Накануне Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». Раскрывать подробности он не стал.