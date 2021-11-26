Песков не стал отвечать на вопрос о списке «удерживаемых» в РФ украинцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев передал РФ через турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на обмен список удерживаемых лиц, сообщает РИА Новости. Речь идёт о перечне из 450 граждан Украины, которые, по заявлению украинской стороны, осуждены в Донбассе и в России.

Это без комментариев, — приводит агентство слова Пескова.

26 ноября украинский президент заявил, что турецкий лидер просил Владимира Путина рассмотреть переданный список, в который, в частности, включены крымские татары. Ответа от российской стороны пока нет, отметил Зеленский.

Путин встречался с Эрдоганом 29 сентября в Сочи. Повестка визита президента Турции не включала тему Крыма, а была посвящена, в частности, сирийскому кризису.

Песков ранее сообщил, что в Кремле сочли беспочвенными обвинения РФ в агрессии на Украине. По словам пресс-секретаря российского президента, подобные утверждения могут быть попыткой скрыть подготовку Киева к силовому решению вопроса в Донбассе.