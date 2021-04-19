Песков назвал высылку дипломатов РФ из Чехии провокацией

https://static.news.ru/photo/05ed71f0-a0fe-11eb-bb68-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение властей Чехии выслать из страны российских дипломатов является провокацией. Такое мнение в беседе с журналистами выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О высылке из Чехии российских дипломатов стало известно 17 апреля — официальной причиной такого решения был назван тот факт, что их якобы сочли сотрудниками российских спецслужб. В качестве ответной меры МИД РФ объявил о высылке 20 чешских сотрудников дипмиссии — они должны покинуть территорию России до вечера 19 апреля.

Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными, — констатировал Песков, слова которого приводит ТАСС.

Российских дипломатов персонами нон грата объявили премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД страны Ян Гамачек. Также сообщалось, что Гамачек припомнил взрыв боеприпасов в Моравии в 2014 году и обвинил в нём российские спецслужбы. При этом он заявил, что на самом деле Россия планировала осуществить взрыв позже в Болгарии, по его словам, это было связано с покушением на предпринимателя Эмилиана Гебрева.

Реакция России удивила Гамачека. Он признал, что ответ оказался сильнее, чем ожидалось. Чешский министр выразил недоумение в связи с тем, что РФ выслала 20 дипломатов, тогда как Чехия — 18. Он также отметил, что подготовил для Андрея Бабиша предложение о дальнейших действиях.