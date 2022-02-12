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Песков назвал способ общения России с Западом

Песков: Россия расширит взаимодействие с Западом за счёт взаимности
04:12, 13 февраля 2022
Песков назвал способ общения России с Западом Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, но «насильно мил не будешь». Отношения станут развиваться с теми государствами, где есть взаимность, отметил он в беседе с РИА Новости.

Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединёнными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность, — пояснил представитель Кремля.

Он назвал «абсолютно нормальной практикой» ситуацию, когда дефицит общения с одними странами компенсируется общением с другими странами.

И это происходит у всех государств, в том числе и у России, — считает Песков.

Ранее стало известно, что основные контуры ответа Москвы на реакцию Вашингтона по российским предложениям о гарантиях безопасности готовы. Однако окончательно они будут сформулированы, когда это посчитает необходимым президент РФ Владимир Путин, сообщил Дмитрий Песков.

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