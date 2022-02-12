Песков назвал способ общения России с Западом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Власти Украины негласно запретили въезд в страну гражданам России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. О внезапном запрете он рассказал в Telegram.

Украина перестала впускать на свою территорию граждан России, — написал депутат. При этом он не указал никаких ссылок и не уточнил, от кого получил такую информацию. О новом запрете прежде...