Песков назвал «принуждением к русофобии» голосование по России и СПЧ

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Страны Евросоюза заморозили имущество российских граждан на общую сумму €30 млрд. Среди активов — вертолёты, яхты и недвижимость. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет ТАСС. По его словам, ЕК в середине марта создала целевую группу по заморозке российского имущества.

У нас уже есть результаты. В ЕС заморожены активы на €30 млрд, включая вертолёты, яхты, недвижимость, — сообщил Мамер. Он отметил, что работа по аресту активов российских граждан будет продолжаться...