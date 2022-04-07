Песков назвал «принуждением к русофобии» голосование по России и СПЧ
Песков назвал «принуждением к русофобии» голосование о членстве России в СПЧ
Сергей Князев
Сергей Князев
13:40, 08 апреля 2022
Генеральная Ассамблея ООНФото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные будущие отношения с Сербией и Венгрией после того, как они проголосовали за исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. По его словам, которые приводит ТАСС, Сербия и Венгрия стали жертвами беспрецедентного давления и «принуждения к русофобии» со стороны других западных стран.
Это испытывают на себе все страны, которые пытаются занимать хоть сколь-нибудь сбалансированную позицию. Мы это понимаем, — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. «За» проголосовали 93, против — 24, воздержались — 58 делегаций. Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.
Впоследствии президент Сербии Александр Вучич объяснил голосование страны за приостановку членства России давлением и шантажом Запада. По его словам, изначально при голосовании о членстве России в СПЧ ООН было решено воздержаться, однако на страну было организовано «огромное давление», в ходе которого Сербии угрожали санкциями против её нефтянойкомпании НИС.