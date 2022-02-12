Песков назвал плюс в работе с действующей администрацией США

Плюсом в работе с нынешней администрацией США можно считать наличие определённых каналов для диалога, так как пару лет назад он был на нуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. По его словам, несомненным преимуществом является личное общение глав государств. В остальном в двусторонних отношениях можно говорить только о минусах, считает представитель Кремля.

В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это плюс, — сказал Песков.

В то же время он выразил сожаление, что отношения РФ и США находятся «на низкой точке».

Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу, — подытожил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что результативность переговоров по теме разоружения остаётся под вопросом. Он предположил, что они будут длиться много лет, окажутся тяжёлыми и с позиционным противостоянием.

Представитель Кремля также говорил о том, что предстоит доработать внешнеполитическую концепцию страны. Причиной он назвал сегодняшнюю обстановку в мире. По словам Пескова, вопрос о концепции обсудили недавно на заседании Совета безопасности РФ.