Песков назвал обстановку на Украине «весьма напряжённой»

Обстановка на Украине остаётся весьма и весьма напряжённой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, к эскалации напряжения вокруг Украины приводят поставки оружия в эту страну, а также военные манёвры НАТО, сообщает ТАСС.

Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные манёвры, мы видим полёты авиации НАТО и западноевропейских стран. Вот это всё приводит как раз к напряжённости вокруг Украины, — сказал представитель Кремля.

Как добавил Песков, Москва хотела бы, чтобы её западные партнёры, в том числе в Германия, тоже обращали на это внимание.

Ранее посольство России в США подчеркнуло, что Вашингтон должен подтвердить свою заинтересованность в разрешении напряжения вокруг Украины, отказавшись поставлять оружие Киеву.

В свою очередь в ходе специального телефонного брифинга Госдепартамента США представитель высокого ранга заявила, что США в ближайшие недели направят Украине дополнительную партию военной помощи. Она также уточнила, что за последний год Соединённые Штаты оказали Киеву больше помощи в сфере безопасности, чем за весь период с 2014 года.