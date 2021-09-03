Песков назвал нонсенсом слова Зеленского об угрозе «Северного потока — 2»

В Кремле оценили слова Зеленского об угрозе завершения проекта «Северный поток — 2», который, по мнению украинской стороны, подрывает энергобезопасность Европы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реакцию Зеленского нонсенсом.

Зеленский говорит, что «Северный поток — 2» является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс. Это, наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы, — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее стало известно, что Украина и США продолжают выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона, опубликованного на сайте президента Украины.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. «Газпром» 31 августа сообщил, что первая нитка почти готова к эксплуатации.