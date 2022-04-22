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Мир

Песков назвал Курилы неотъемлемой частью России

12:37, 22 апреля 2022
Песков назвал Курилы неотъемлемой частью России Курильские острова. Россия Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press
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Обсуждать продолжение переговоров о заключении мирного договора с Японией и возможности передачи ей Курильских островов в настоящее время трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это связано с тем, что Япония стала «недружественной» страной и присоединилась к враждебным действиям по отношению к России.

Все четыре острова [Курильской гряды] являются неотъемлемой территорией РФ, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Япония в «Синей книге по дипломатии» официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года. Другой особенностью стало обозначение Южных Курил территорией, «принадлежащей Японии». Такой статус им последний раз присваивали в Токио в 2011 году.

До этого председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил, что японцам необходимо «заткнуть рот раз и навсегда» по теме принадлежности Курильских островов. Таким образом он прокомментировал использование Токио термина «незаконно оккупированные» в отношении Южных Курил.

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