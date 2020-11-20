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Песков назвал главную тему для Путина на саммите G20

12:43, 20 ноября 2020 25
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Главным вопросом для президента России Владимира Путина на саммите G20 будет борьба с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В этом году есть одна близкая и важная всем тема — борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы в мире, — пояснил Песков.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в рамках обсуждения ситуации с COVID-19 лидеры стран поднимут также вопросы обеспечения всеобщего доступа к вакцинам и укрепления систем здравоохранения. Будет уделено внимание восстановлению мировой экономики, занятости и международной торговли.

Впрочем, эта тема станет хоть и важнейшей на саммите, но не единственной. Уточняется, что также участники G20 затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, а также энергетику и противодействие коррупции.

Саммит пройдёт 21 ноября под председательством Саудовской Аравии. Встреча лидеров стран G20 состоится в онлайн-формате.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин высказался о снятии грифов секретности с архивов Второй мировой войны, продолжающемся в РФ. Он считает, что это позволит узнать новые факты массовых расправ над гражданским населением со стороны нацистов.

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