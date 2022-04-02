Песков: НАТО — организация, созданная для агрессии

Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также обвинил Запад в двойных стандартах. Он отметил, что Москве и Минску всегда придётся проявлять терпение и настойчивость в донесении своей мысли западным странам.

НАТО проектировалась и создавалась и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной. Это организация, созданная для агрессии, — рассказал Песков.

Он напомнил про недавнее выступление министра обороны России Сергея Шойгу, который доложил президенту Путину, что группировка сил НАТО значительно укрепляется на восточном фланге, то есть у западных границ России.

Песков ранее заявил, что страна укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать нужный паритет. Соответствующее поручение российский лидер Владимир Путин отдал главе Минобороны Сергею Шойгу. Он добавил, что это будет сделано таким образом, чтобы «никому не приходило в голову напасть на нас». По словам пресс-секретаря, эти действия направлены на обеспечение безопасности России.