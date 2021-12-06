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Песков: НАТО не признаёт ничьих красных линий

Песков: России не нравится, что НАТО не признаёт красных линий
19:50, 06 декабря 2021
Песков: НАТО не признаёт ничьих красных линий Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию и не признаёт красных линий, России это не нравится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT, добавив, что Москва вынуждена страховать собственные интересы.

По словам Пескова, НАТО сейчас демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию. Это подтверждает риторика генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и различных представителей Соединённых Штатов Америки.

Они все говорят о том, что они не признают никаких красных линий, — раз. Они говорят о том, что НАТО будет делать всё, что хочет, — два. На какой угодно территории — три. И всё это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, — четыре. Нам это не нравится. Мы делаем так, чтобы застраховать свои собственные интересы, — цитирует его издание.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО является той чертой, «красной линией», переходить которую в отношениях с Москвой не стоит. На это пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила, что не Россия будет решать, принимать Украину в члены НАТО или нет. По её словам, решение примет сам Альянс.

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