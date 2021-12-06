Песков: НАТО не признаёт ничьих красных линий

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Россия и Индия призвали к всеобъемлющему реформированию Совета Безопасности ООН. Это нужно сделать, чтобы отразить современные глобальные реалии, говорится на официальном сайте Кремля. Такое заявление было сделано по итогам встречи президента нашей страны Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди после XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».

Обе страны призвали к всеобъемлющему реформированию Совбеза ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности, — говорится...