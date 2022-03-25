Песков: НАТО начал укреплять Восток ещё до принятия официального решения

Усиление восточного фланга НАТО де-факто началось до соответствующего официального решения, цитирует ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отметил, что до принятия этого решения на Востоке уже образовалась достаточно мощная военная инфраструктура.

24 марта лидеры НАТО договорились усилить восточное крыло Альянса, разместив четыре боевые группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. В заявлении НАТО поясняется, что на восточном фланге Альянс разместил 40 тысяч военнослужащих, а также развернул элементы сил реагирования.

Еще до принятия решения об усилении восточного фланга НАТО де-факто это усиление уже производилось. Там образовывался достаточно мощный такой кулак, мощная военная инфраструктура, оборонная инфраструктура НАТО, — заявил Песков.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме постоянно оценивают необходимость корректировки численности своих войск в Восточной Европе. На данный момент ситуация не требует переброски военных.

Постпред США при НАТО Джулианн Смит, в свою очередь, заявила, что Североатлантический альянс рассматривает возможность укрепления своих позиций на восточном фронте путём размещения там дополнительных сил, несмотря на то, что это станет нарушением договорённостей с Россией.

В середине марта вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ответил на инициативу польского коллеги отказом.