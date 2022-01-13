Песков напомнил НАТО о праве РФ перемещать войска на своей территории
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
13:03, 13 января 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призывы к Москве о деэскалации. По его словам, НАТО не удастся диктовать, куда России перемещать войска на своей территории, передаёт РИА Новости. Сами переговоры России с США и НАТО он назвал неудачными.
Если НАТО хочет диктовать, куда России перемещать войска на своей территории, это вряд ли возможно, - отметил он.
По словам Пескова, Россия «не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств».
Он выразил удивление призыву к деэскалации на фоне заявления американских представителей, приглашающих в НАТО новые страны, например Финляндию и Швецию. А также заявлений некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории. В данном случае речь идёт о некоторых Прибалтийских государствах.
Комментируя прошедшие консультации России, США и НАТО в Женеве и Брюсселе, Песков заявил, что имеются разногласиях по принципиальным вопросам.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о готовности США продолжить «дипломатию и диалог» с Россией. Для этого нужно, чтобы ситуация вокруг Украины не менялась ни в лучшую, ни в худшую сторону, отметил он на брифинге в Вашингтоне.