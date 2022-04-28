Песков: поставки вооружений на Украину угрожают безопасности Европы

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Поставки западных стран своего вооружения на Украину и в ряд других стран угрожают безопасности континента, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что провоцирует нестабильность в регионе.

Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжёлыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность, — сказал Песков.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и ЕС планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву. По его словам, ЕС должен рассмотреть вопрос «полномасштабного применения санкций» в отношении России и обсудить новые рестрикции. Он также сообщил, что Евросоюз готов предоставить дополнительные средства из Европейского фонда мира на военную помощь Украине.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что следует перестроить международную архитектуру безопасности. На такой шаг надо пойти, поскольку закончилось время действия Основополагающего акта Россия — НАТО.