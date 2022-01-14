Песков: Москва не получала предложений о саммите с Киевом и Вашингтоном

Никаких предложений о проведении трёхстороннего саммита Россия — Украина — США Москва от американской стороны не получала, приводит РИА Новости слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Инициатива об организации встречи исходит от украинского президента Владимира Зеленского.

Нет. Пока ничего не поступало, — сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Зеленский предложил организовать саммит глав трёх государств американскому коллеге Джо Байдену. В Киеве считают, что переговоры можно было бы провести в формате видеоконференции. По словам Ермака, в США этой идеей заинтересовались, осталось дождаться реакции российской стороны.

Путин и Байден провели телефонный разговор накануне Нового года. В Кремле и Белом доме отметили, что в ходе беседы лидеров двух стран были затронуты основные темы двусторонних отношений. В позиции сторон по-прежнему остаётся множество разногласий. Особое внимание было уделено напряжённой ситуации вокруг Украины.