Песков: Минобороны само решит, когда дать данные о потерях ВС РФ на Украине

Министерство обороны РФ озвучит дополнительные сведения о потерях российских военных, погибших при проведении спецоперации на Украине тогда, когда посчитает целесообразным. Это их прерогатива, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передаёт ТАСС.

Когда они посчитают целесообразным, они дадут дополнительную информацию, — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и с задачами.

Планы и задачи хорошо известны, не буду повторяться. Военные не стреляют по гражданским до тех пор, пока гражданские не берут в руки оружие и не целятся в наших военных, — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Он напомнил, что МО РФ предоставляло данные о потерях среди военных один раз: 2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения. Он добавил, что украинская сторона потеряла убитыми 2 870 человек.

Также Песков прокомментировал возможность введения НАТО миротворческого контингента на территорию Украины. Он назвал этот вариант «опрометчивым и крайне опасным», добавив, что в стране осуществляется военная спецоперация. По словам Пескова, любое соприкосновение ВС РФ с контингентом Альянса способно спровоцировать «труднопоправимые» последствия.