Песков: международное право не работает для отстаивания интересов русских

Международное право почти не даёт возможности русском населению за рубежом отстаивать свои права. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио «Маяк». По его словам, для проживающих за рубужом русских сейчас настали тяжелые времена.

Международное право фактически не работает, да и остальные виды права в европейских странах не работают. Истерика такая, что не даёт возможности принимать европейцам какие-то трезвые решения. Поэтому сейчас действительно для русских, которые живут за границей, очень сложные времена, — сказал Песков.

Песков ранее заявил, что сложившаяся в мире ситуация с навязыванием ненависти ко всему русскому беспрецедентна и она требует принятия соответствующих мер. Он отметил, что с ненавистью и притеснениями за рубежом сталкиваются и российские представительства, и граждане страны. В ряде случаев это начинает представлять угрозу для жизни и здоровья.

О масштабном ущемлении прав русских людей по национальному признаку заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, сегодня всё в мире направлено на растаптывание как русской культуры и традиций, так и самого человека. Омбудсмен считает, что русофобия достигла такого уровня, что её можно назвать «неохолокостом».