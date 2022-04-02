Песков: между Россией и Турцией преобладает взаимовыгодное партнёрство

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Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля также обвинил Запад в двойных стандартах. Он отметил, что Москве и Минску всегда придётся проявлять терпение и настойчивость в донесении своей мысли западным странам.

НАТО проектировалась и создавалась и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной. Это организация, созданная для агрессии, — рассказал Песков. Он напомнил про недавнее выступление министра обороны России Сергея...