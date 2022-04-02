Песков: между Россией и Турцией преобладает взаимовыгодное партнёрство
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:10, 02 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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В отношениях России и Турции преобладает взаимовыгодное партнёрство, заявил в эфире телеканала «Беларусь-24» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал отношения двух государств «прекрасными», но отметил, что они не свободны от разногласий. По словам представителя Кремля, страны совместно развивают крупные экономические проекты.
С Турцией у нас прекрасные отношения. Они не свободны от разногласий, но тем не менее в этих отношениях всё-таки превалирует партнёрство, которое основано на взаимной выгоде, — рассказал Песков.
Он высоко оценил способность Анкары высказывать независимую от Вашингтона точку зрения. Пресс-секретарь президента привёл в пример недавний отказ Турции присоединяться к санкциям против России.
Организация Североатлантического договора (НАТО) создана для агрессии, заявил ранее Дмитрий Песков. Глава пресс-службы Кремля также обвинил Запад в двойных стандартах. Он отметил, что Москве и Минску всегда придётся проявлять терпение и настойчивость в донесении своей мысли западным странам. Он напомнил про недавнее выступление министра обороны России Сергея Шойгу, который доложил президенту Путину, что группировка сил НАТО значительно укрепляется на восточном фланге, то есть у западных границ России.