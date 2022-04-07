Песков: Мариуполь обязательно будет освобождён от нацбатальонов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Мариуполь будет свободен от националистических формирований по итогу спецоперации. Он также призвал не доверять на слово кадрам из города, распространяемым в западных СМИ.

Мариуполь будет освобождён от националистических батальонов, и мы надеемся, что это произойдёт скорее раньше, чем позже, — сказал представитель Кремля на английском языке.

Журналист Марк Остин следом поднял вопрос о родильном доме Мариуполя, якобы разрушенном российскими войсками и вызвавшем огромный резонанс в медиаполе. Песков ответил, что все обвинения ВС РФ — ложь, и у России есть необходимые доказательства.

Пресс-секретарь также не стал отвечать на вопрос об общем количестве жертв среди мирного населения.

Я не хочу называть никакие числа, пока они не будут проверены дважды. Мы живём в эпоху лжи и фейков, — напомнил Песков.

В заключение он назвал ситуацию в населённом пункте Буча «чётко спланированным опорочиванием, ничего более».

Сегодня утром представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил о том, что центр Мариуполя был практически освобождён от украинских военных формирований. Основные бои, согласно его информации, здесь закончились, а боевые действия переместились в промзону и порт.