В МИД РФ усомнились в возможности эвакуации россиян с территории Украины
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
14:35, 14 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач усомнился в возможности эвакуации с Украины всех россиян. Он отметил, что на текущий момент в стране находится огромное количество наших соотечественников. Кроме того, он добавил, что в Донбассе могут начаться провокации со стороны «автономных акторов», пишет РИА Новости.
Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине, — сказал Горлач.
Отвечая на вопрос, намерены ли власти эвакуировать граждан РФ в связи с возможными действиями силовиков, директор департамента ответил: «Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?».
Он добавил, что вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряжённости со стороны Запада. По словам дипломата, ситуация вокруг Украины — тема чувствительная.
Ранее МИД России рекомендовал гражданам следить за сообщениями в связи с ситуацией на Украине". Представитель ведомства добавил, что в ближайшее время со стороны Киева не исключены провокации.