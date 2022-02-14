В МИД РФ усомнились в возможности эвакуации россиян с территории Украины

Директор департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ Юрий Горлач усомнился в возможности эвакуации с Украины всех россиян. Он отметил, что на текущий момент в стране находится огромное количество наших соотечественников. Кроме того, он добавил, что в Донбассе могут начаться провокации со стороны «автономных акторов», пишет РИА Новости.

Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, на Украине, — сказал Горлач.

Отвечая на вопрос, намерены ли власти эвакуировать граждан РФ в связи с возможными действиями силовиков, директор департамента ответил: «Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?».

Он добавил, что вокруг ситуации на Украине много спекуляций и нагнетания напряжённости со стороны Запада. По словам дипломата, ситуация вокруг Украины — тема чувствительная.

Ранее МИД России рекомендовал гражданам следить за сообщениями в связи с ситуацией на Украине". Представитель ведомства добавил, что в ближайшее время со стороны Киева не исключены провокации.