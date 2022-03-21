Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил возможность прекращения огня во время переговоров российской и украинской делегаций. Он пояснил, что любая остановка используется украинскими националистами для перегруппировки сил, что усложняет задачу для российских военных, сообщает РИА Новости.

Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных. Так было неоднократно, — цитирует агентство пресс-секретаря президента России.

Песков также отметил, что степень продвижения на переговорах РФ и Украины не отвечает ожиданиям и динамике развития ситуации для украинский стороны. По его словам, российская сторона демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно, чем украинские переговорщики.

Накануне в Киеве заявили, что переговоры официальных делегаций РФ и Украины планируется возобновить 21 марта. Встреча будет проводиться в онлайн-режиме.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк предположил, что переговоры могут продлиться несколько недель. Причиной тому он назвал наличие взаимоисключающих правовых вопросов.