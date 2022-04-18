Песков: идея об обмене пленных украинцев на националистов требует изучения

В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого по обмену пленных украинцев на националистов, которые пытали мирных жителей и российских военных, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта идея требует изучения. Песков также не стал комментировать инициативу партии применять смертную казнь для украинских боевиков, участвовавших в пытках.

Я не знаю, были ли какие-то движения в Думе на этот счёт в плане оформления этой инициативы. Пока я не готов сказать о какой-то реакции, — сказал представитель Кремля.

Ранее ЛДПР предложила ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен.

Исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, предложил обменивать пленных солдат Вооружённых сил Украины на конкретных украинских националистов. По его словам, если предложение фракции об отмене моратория на смертную казнь для украинских боевиков поддержат, то тогда высшую меру наказания следует применять в их отношении.