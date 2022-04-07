Песков: Джонсон очень громок и неконструктивен в своей риторике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Sky News поделился мнением о премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне. Представитель Кремля подчеркнул, что британский премьер является одним из самых «громких хаятелей» России в последнее время, однако он ни разу не упомянул про Донбасс с момента Евромайдана.

С самого начала спецоперации он (Джонсон. — NEWS.ru) был очень громок в своей риторике. В нашем понимании, его отношение не является ничуть конструктивным. Мы не слышали, чтобы подобные заявления исходили от него в течение восьми лет. <...> Ни единого слова не слышали, — заявил Песков.

Он подчеркнул, что Джонсон молчал, когда украинские националисты убивали жителей самопровозглашённых республик и применяли против них тяжёлую артиллерию.

Посол России в Лондоне Андрей Келин ранее выступил с позицией, что действия правительства Великобритании, предпринимаемые в отношении событий на Украине, направлены на дальнейшую эскалацию ситуации. По его мнению, у британских властей создаётся картина мира, какой её видят «из бункера Зеленского», и на этой основе принимаются решения, противоречащие реальности.

С похожим мнением вышла и статья газеты Times, в которой утверждалось, что Лондон рекомендовал Киеву пока не заключать соглашение с Россией. В британском правительстве посчитали, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции».