Песков: договоренностей по поставкам зерна между Катаром, РФ и Турцией нет

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Дмитрий Песков

Оформленных договоренностей о поставках зерна между Россией, Турцией и Катаром нет, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, обсуждения по этой теме состоятся в ближайшее время на высоком и высшем уровне.

Нет, еще раз повторяю, каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно. Трудно сказать, насколько результативным это будет, но еще раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях, — заявил Песков.

Также Песков повторил, что Россия готова вернуться к зерновой сделке, если интересы государства будут соблюдены в соответствии с объявленными условиями.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия пошла на участие в зерновой сделке ради помощи нуждающимся и вывода российского зерна на рынок. По ее словам, пакетное соглашение, предложенное генсеком ООН Антониу Гутерришем, давало возможность обойти санкционные ограничения. Она также напомнила, что Россия со своей стороны приложила максимум усилий для реализации этой сделки, выступая при этом не в качестве игрока, а в роли ответственного исполнителя пакетного соглашения.