Песков дал характеристику отношениям Москвы и Дели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отношения между Россией и Индией зрелыми. Об этом он заявил Sputnik, добавив, что формат переговоров с Дели «2 на 2», в котором принимают участие министры иностранных дел и министры обороны двух стран, можно назвать целесообразным.

И сейчас, когда мы запустили этот трек взаимодействия между Москвой и Дели, это говорит, действительно, о том, что отношения у нас зрелые, и особенно в окружении очень сильного конфликтного потенциала, в котором мы живём, обе нашей страны, это требует доверительного разговора, который как раз сейчас, в это время и проходит, — цитирует его агентство.

6 декабря в Индии проходит заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству, а также переговоры глав МИД и Минобороны в формате «2 + 2». В этот день президент России Владимир Путинпроведёт встречу с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры лидеров двух стран включают обед в формате тет-а-тет, это позволяет обсудить «самые щекотливые международные вопросы». Ожидается, что по итогам встерчи будет подписан пакет из 10 соглашений в самых разных областях.