Песков: цели военной операции России будут достигнуты в полном объёме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что цели военной операции на территории Украины будут достигнуты в полном объёме. В ходе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» представитель Кремля также выразил надежду, что по итогам переговоров российской и украинских делегаций будет разработан и подписан официальный документ.

Я убеждён, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объёме. Я надеюсь, что в результате тех напряжённых усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки, — сказал Песков.

Представитель Кремля также считает, что из раскручивающейся спирали конфронтации выход есть. Он добавил, что из любой сложной ситуации всегда есть выходы.

В интервью Песков также заявил, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что встреча гипотетически возможна, однако должен быть подготовлен конкретный документ.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию на территории Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.