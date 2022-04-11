Песков: беседа Путина и Нехаммера была непродолжительной

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера была непродолжительной, передаёт «Интерфакс». Встреча политиков продлилась около полутора часа.

Беседа Путина с канцлером Австрии была непродолжительной по меркам последнего времени, — сказал Песков.

Нехаммер описал свою встречу с президентом РФ как «очень жесткая», «очень открытая», «очень прямая». Также он отметил, выступая на пресс-конференции после окончания встречи, что у него «в целом нет положительного впечатления от переговоров с Путиным».

Нехаммер добавил, что в ходе переговоров с российским лидером он дал понять, что санкции против РФ останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока Москва не прекратит спецоперацию на Украине.

Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг сообщил, что поездка Нехаммера в Россию может также способствовать завершению кризиса на Украине. По его словам, Вена «хочет использовать все возможности». Нехаммер стал первым из лидеров стран Евросоюза, кто нанёс визит в Москву после начала специальной военной операции на Украине.