Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона

Президент России Владимир Путин до конца недели проведёт телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что стороны обсудят текущую ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится, — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что встреча в «нормандском формате» на уровне политических советников состоится 25 января. У них будет возможность затронуть положение на линии соприкосновения в Донбассе. Песков выразил уверенность, что замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак доведёт позицию Москвы до своих собеседников по «нормандской четвёрке».

Ранее сообщалось, что Макрон в ходе телефонного разговора с Путиным намерен предложить свой «путь деэскалации» кризиса на Украине. Также французский лидер поддержал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины. Он также отметил, что Париж и Берлин всегда вели саммиты между Москвой и Киевом «в духе диалога». По его словам, в настоящий момент для решения украинского кризиса необходимо поддерживать диалог с Москвой и Киевом.