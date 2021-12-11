Песков: агрессивная риторика США не способствует разрядке напряжённости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что агрессивная риторика Соединённых Штатов совершенно не способствует разрядке напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Так представитель Кремля прокомментировал намерение США отправить войска к границе РФ, напоминает ТАСС.

Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряжённости, — сказал Песков.

Американский президент Джо Байден до этого заявил , что Соединённые Штаты намерены отправить свои войска в соседние с Россией страны НАТО в случае возможного «вторжения» РФ.

Президенты России и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Основной темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике то, как действующий американский лидер Джо Байден провёл видеосаммит с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам Трампа, когда он наблюдал за происходящим, то был очень расстроен. Свою оценку он дал во время выступления в штате Флорида.

При этом он подчеркнул, что не станет говорить, что «Байден некомпетентный». Что конкретно расстроило Трампа, он не уточнил.