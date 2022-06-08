«Пещерные методы»: Захарова про европейскую дипломатию Захарова обвинила европейских дипломатов в использовании «пещерных методов»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ» заявила, что закрыв воздушное пространство для самолёта главы ведомства Сергея Лаврова, Европа продемонстрировала свою солидарность «топорно-пещерными методами». Так она прокомментировала попытки Брюсселя продемонстрировать солидарность с коллективным Западом. Дипломат при этом отметила, что Европа утратила мировое лидерство.

Они хотят продемонстрировать солидарность. Солидарности не получается, она рассыпается на глазах, поэтому вот такими топорно-пещерными методами не дать физической возможности ответить на приглашение Сербии и осуществить визит они пытаются что-то продемонстрировать, — рассказала Захарова.

Она добавила, что Россия всегда вызывала специфические чувства у коллективного Запада.

Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич ранее заявил, что Подгорица выполнила взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию главы МИД России Сергея Лаврова. Дипломат при этом назвал решение «неизбежным». По его словам, решение приняли правительство и внешнеполитическое ведомство республики. Он порекомендовал российскому коллеге воспользоваться поездом, так как железнодорожное сообщение не запрещено.