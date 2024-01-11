В столице Эквадора взорвали пешеходный мост На мосту в столице Эквадора Кито взорвали бомбу

Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press

На пешеходном мосту в столице Эквадора Кито сработало взрывное устройство, сообщает пресс-служба городской полиции. Там отметили, что теракт обошелся без жертв.

После сообщения о детонации взрывного устройства на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте патруль подтвердил материальный ущерб. Жертв нет. Продолжаются оперативные действия по поиску виновных в этом теракте, — уточнили полицейские.

Ранее сообщалось, что власти Эквадора объявили в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как 8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировка «Лос-Чонерос» по кличке Фито. Преступник пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима, после чего в стране начались массовые беспорядки.

Также заключенные в шести тюрьмах Эквадора взяли в заложники более 50 охранников и полицейских. Так криминальные группировки отреагировали на проведенные в тюрьмах обыски, направленные на изъятие запрещенных предметов из оборота среди заключенных. Позже их отпустили.